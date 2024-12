Ilrestodelcarlino.it - Incidente oggi in galleria sull’A14 ad Ascoli: traffico in tilt e code chilometriche

, 11 dicembre 2024 – Nel pomeriggio disulla carreggiata nord dell’Autostrada A 14, in territorio di San Benedetto del Tronto si è registrato unstradale che ha provocato il blocco della viabilità con. Lo schianto si è verificato al km 302 in direzione nord tra Val Vibrata e Grottammare all'interno dellaMontesecco, tra un'auto che ha tamponato un camion. Le pattuglie della polizia autostradale di Porto San Giorgio e il personale della società Autostrade per l’Italia hanno operato sul posto per liberare la corsia interessata dai mezzi coinvolti e riattivare la viabilità. Nell’non ci sono persone ferite. La centrale del 118 diPiceno aveva allertato i sanitari da San Benedetto, ma poi l’intervento è stato annullato poiché le persone leggermente contuse hanno rifiutato le cure mediche.