Squid Game avrà una versione US per davvero?

proprio quando si pensava che la storia fosse conclusa, Squid Game 3 ci ha catapultati in un finale inaspettato, lasciandoci con il fiato sospeso e la domanda: è davvero finita o ci aspetta un nuovo capitolo all'americana? La serie ha dimostrato ancora una volta di saper reinventarsi, mantenendo alta la suspense e la curiosità dei fan, pronti a scoprire cosa ci riserva il futuro.

Squid Game 3 non solo è stato un gran ritorno, ma ha rappresentato soprattutto un grande addio, con una scena finale che fa pensare che l'ipotesi di uno spin-off americano sia effettivamente in pista. Con questa mossa la serie sudcoreana è riuscita a sorprenderci ancora una volta, optando più per un colpo di scena, che per una preview di qualche nuovo gioco mortale crudele pronto a spingere i personaggi al limite. Proprio quando si pensava che non si potesse essere più crudeli, i creatori di questa serie hanno fatto un ulteriore passo avanti e ora ci si chiede se un altro autore possa ottenere lo stesso effetto, o se con uno spettacolo come Squid Game siamo davanti a un'opera di un genio creativo unico, in questo caso lo sceneggiatore e regista televisivo sudcoreano di nome Hwang Dong-hyuk. 🔗 Leggi su Gqitalia.it