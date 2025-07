il partito liberaldemocratico prova a risolvere la crisi della politica moderata

la propria voce in un contesto così distante dai riflettori e dall'indifferenza generale. I delegati, immersi nella calda periferia bolognese tra prati e autostrade affollate di vacanzieri, hanno dimostrato che anche nelle situazioni più isolate si può trovare la voglia di contribuire al futuro del Paese. Ci vuole coraggio, infatti, a mettere in discussione il silenzio assordante della politica italiana e a tentare di riaccendere la speranza di un cambiamento reale.

