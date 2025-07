L’astrofisico Ghisellini | Il cielo sopra Milano ormai è un disastro I Marziani? Li abbiamo inventati qui nel 1877 grazie al collega Schiaparelli

Dalla storia di Milano e dei suoi pionieri dell’astronomia, emerge un’affascinante leggenda: i Marziani sono stati davvero inventati qui nel 1877 da Giovanni Virginio Schiaparelli. Un episodio che dimostra come il nostro cielo e la nostra scienza abbiano sempre stimolato immaginazione e innovazione. Ma quanto c’è di vero in questa storia? Scopriamolo insieme, perché il cielo sopra Milano continua a riservarci sorprendenti scoperte e sogni…

Milano – Commendatore per meriti scientifici, Gabriele Ghisellini, già dirigente di ricerca dell' Istituto Nazionale di Astrofisica presso l'Osservatorio di Brera, autore di serissime pubblicazioni (450 solo su riviste internazionali), chiediamo di iniziare con una frottola: i Marziani. Li hanno davvero inventati a Milano? "Sì! Nel 1877 Giovanni Virginio Schiaparelli, allora direttore dell'Osservatorio Astronomica di Brera, approfitta della vicinanza della Terra e di Marte (che si verifica ogni paio di anni) per osservare in modo dettagliato il pianeta rosso. E con un metodo innovativo disegna ciò che vede (non c'era ancora la fotografia), cioè i dettagli della superficie di Marte, attraversata da lunghi tratti rettilinei: canali, o "canals" (canali artificiali), come tradussero in inglese".