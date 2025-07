Non so più cosa dirgli Marius bloccato in casa L’appello della sorella

Un grido silenzioso che risuona tra le mura di casa: Marius, affetto da idrocefalo e con invalidità totale, è bloccato in un isolamento doloroso ad Arezzo. La rottura dell’ascensore ha trasformato la sua quotidianità in una prigionia, privandolo della libertà di uscire e di vivere pienamente. È ora di ascoltare questa voce di speranza e di agire per restituirgli il diritto di vivere, muovendosi verso una soluzione concreta e umana.

Arezzo, 2 luglio 2025 – Dal 6 giugno Marius 32 anni, affetto da idrocefalo e con invalidità al 100%, è bloccato nel suo appartamento in piazza San Gemignano ad Arezzo. L’ascensore si è rotto quasi un mese fa e da allora lui, che si muove solo in carrozzina, non è più potuto uscire. “Marius vive per il suo centro diurno, per i suoi amici, per le attività che fa. Ora guarda tutti uscire, me, mia mamma, mia figlia, e si sente abbandonato. È diventato nervoso, chiuso, non capisce perché non può uscire. E noi non sappiamo più come spiegarglielo”. E’ Diana a parlare, la sorella di Mario, affetto da una grave disabilità che lo costringe a muoversi in carrozzina e gattonare in casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it