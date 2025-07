Turisti mordi e fuggi dimezzati, o quasi, a Varenna, tra le meraviglie del Lago di Como. La causa? La sospensione dei treni sulla linea Lecco–Sondrio–Tirano, che ha trasformato questa affascinante cittadina in una meta ancora più esclusiva. Nonostante le difficoltà di collegamento, Varenna conserva il suo fascino irresistibile, attirando visitatori pronti a scoprire un angolo di paradiso. Ma come si sono adattati i turisti a questa nuova realtà?

Varenna (Lecco) – Turisti mordi e fuggi dimezzati, o quasi, a Varenna. Tutta colpa, o merito, dei treni che non ci sono. Nonostante la serrata per tutta estate della linea ferroviaria Lecco – Sondrio – Tirano, la Piccola perla del Lario resta una delle mete più gettonate e affollate dai turisti di giornata, specialmente durante il week end. In tanti però, specialmente stranieri, quando arrivano in stazione a Lecco da Milano e scoprono che devono mettersi in fila, magari per ore, per salire su un pullman strapieno per proseguire il viaggio verso il lago, alzano bandiera bianca e tornando indietro o deviano per altri posti.