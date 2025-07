Calciomercato Inter LIVE | la Fiorentina insiste per Sebastiano Esposito si allontana Hojlund aumentano le pretendenti per Calhanoglu

Il calciomercato dell’Inter è sempre in fermento, tra trattative calde e colpi di scena. La Fiorentina spinge forte per Sebastiano Esposito, mentre Hojlund si avvicina a grandi passi. Intanto, aumentano le pretendenti per Calhanoglu, rendendo il panorama ancora più emozionante. Segui con noi tutte le indiscrezioni in tempo reale e scopri come i nerazzurri pianificano il loro futuro, mantenendo alta la suspense. Ecco tutto quello che c’è da sapere…

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: la Fiorentina insiste per Sebastiano Esposito, si allontana Hojlund, aumentano le pretendenti per Calhanoglu

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - fiorentina - insiste

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Damiani: “La Lazio è indietro rispetto alle altre. Senza calciomercato sarà complicato.” https://www.lazionews.eu/notizie/damiani-intervista-calciomercato-lazio/ #OscarDamiani #sslazio1900 #LazionewsEu #AvantiLazio Vai su Facebook

Calciomercato Lazio, l’Inter insiste per Rovella: la cessione però non sistemerebbe i conti; L'Al Qadsiah tenta Kean: offerti 15 milioni all'anno. La Fiorentina pensa a Piccoli; Il Milan sonda Kean: la posizione della Fiorentina su eventuali contropartite e cosa può succedere.

Calciomercato Lazio, l’Inter insiste per Rovella: Fabiani allontana però la cessione - Questa sembra essere l’estate di Nicolò Rovella: il centrocampista della Lazio piace davvero a tutti e, nelle ultime ore, si registra l’interessamento dell’Inter per la prossima sessione di calciomerc ... Si legge su msn.com

Calciomercato, tutte le notizie di martedì 1 luglio - L’ex capitano del Napoli ha firmato la risoluzione del contratto con i canadesi che sarebbe scaduto a giugno 2026 ... Scrive calciomercato.it