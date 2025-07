Sanremo e Festival aria di divorzio E’ già partita una sonora sfida a tre C’è anche Viareggio

Sanremo e il Festival della Canzone Italiana si trovano al centro di un vero e proprio terremoto: la tradizionale kermesse potrebbe lasciare la celebre città dei fiori per approdare altrove, addirittura in forma itinerante. Una sfida a tre, con Viareggio in prima fila, alimenta dubbi e polemiche: è solo una provocazione o il segno di tensioni profonde tra Rai e Sanremo? La risposta potrebbe cambiare il volto del nostro panorama musicale.

Viareggio, 2 luglio 2025 – Il Festival della canzone italiana che lascia Sanremo e approda in altre location, magari in forma itinerante. La bomba deflagrata nelle scorse ora fa discutere. Una boutade, un modo per convincere la città dei fiori a un atteggiamento più morbido e a mitigare le pretese? Oppure c'è qualcosa di vero perché i rapporti tra Rai e Comune di Sanremo sono sempre più tesi? Tra richieste economiche ritenute eccessive — come un milione di euro in più per ospitare l'evento e una quota sugli introiti pubblicitari — e strutture giudicate inadeguate, l'idea di lasciare Sanremo potrebbe prendere forma.

