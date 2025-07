Inter volano stracci Calhanoglu replica a Lautaro | Non ho mai tradito

Hakan Calhanoglu rompe il silenzio e risponde alle voci di addio, ribadendo il suo attaccamento all’Inter e la volontà di restare. Dopo le parole di Lautaro Martinez e Giuseppe Marotta, il centrocampista turco sceglie la chiarezza: “Chi vuole stare con noi resta, chi non vuole...” La sua determinazione diventa il simbolo di una stagione ancora tutta da scrivere.

Hakan Calhanoglu risponde alle parole del capitano dell'Inter Lautaro Martinez e del presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, che dopo la sconfitta al Mondiale per Club avevano parlato della situazione del centrocampista turco, pronto a lasciare il club in questa sessione di mercato. "C'è una cosa che voglio dire, qui bisogna voler restare. Il messaggio deve essere chiaro, chi vuole stare con noi resta, chi non vuole restare deve andare via. Non faccio nomi, è in generale" le parole dell'argentino dopo il ko contro i brasiliani in America. A chiarire il riferimento era stato subito il presidente nerazzurro: "Parole Lautaro? Non l'ha detto lui ma lo dico io, il discorso è riferito a Calhanoglu.