Mps al centro del risiko Salvini e la Lega esultano | Ci credevamo solo noi

Siena, 2 luglio 2025 – Il vicepremier Matteo Salvini esprime soddisfazione per il ritorno di MPS al cuore dell'attenzione finanziaria nazionale, sfidando le operazioni di svendita messe in atto da altri. "È la più antica banca del mondo e sono contento perché la Lega ai tempi era...", un segnale forte di orgoglio e determinazione nel difendere le nostre radici economiche.

Siena, 2 luglio 2025 –???? “Sono contento di vedere che Mps sia al centro della scena economico-finanziaria italiana, mentre altri avevano provato a svenderla, pensando di farne uno spezzatino, chiudendo sportelli e rottamando i dipendenti”. Non fa giri di parole il vicepremier, Matteo Salvini, a pochi giorni dal lancio sul mercato dell’ Ops di Siena su Mediobanca. “È la più antica banca del mondo e sono contento perché la Lega ai tempi era probabilmente l’unica che credeva che il Monte dei Paschi di Siena avrebbe potuto dar vita a un terzo polo bancario – sottolinea il ministro –. Adesso cresce, fa utili, apre, investe ed è attrattiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mps al centro del risiko. Salvini e la Lega esultano: “Ci credevamo solo noi”

