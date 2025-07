Nuova Dacia Logan 2026 | sarà ibrida come la nuova Sandero?

Scopri in anteprima la nuova Dacia Logan 2026, un restyling che unisce stile e tecnologia. Con un design rinnovato e dettagli innovativi come il frontale aggiornato con firma LED a Y e nuovi cerchi, questa versione promette di conquistare. Soprattutto, la versione ibrida SAR224, ispirata alla recente Sandero, punta a un equilibrio perfetto tra efficienza e praticità. Ecco cosa ci attende nel futuro della berlina più amata del marchio...

Ecco cosa sappiamo finora sul restyling 2026 della Dacia Logan. Esterni. Frontale ridisegnato: sarà presente un nuovo paraurti con calandra aggiornata e prese d’aria più evidenti; gruppi ottici con firma LED a Y (simile alla nuova Sandero).. Cofano e fanali posteriori: leggermente rimodellati per un look più moderno, ma con silhouette invariata; fanali posteriori dotati di nuova grafica LED.. Nuovi cerchi e palette colori: per rendere l’auto più attuale e accattivante.. Interni e tecnologia. Plancia rinnovata con touchscreen “floating” (probabilmente da 8? o 10?), simile a quelli di Sandero e Jogger. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it