RIVOLTA GIORNALISTI LA7 | LE COSE VANNO BENE SOLO PER LE STAR E GLI AZIONISTI

Una rivolta tra i giornalisti di La7 scuote l’azienda: mentre gli ascolti e i profitti volano, la redistribuzione dei guadagni sembra privilegiare solo star e azionisti. Il comitato di redazione, durante una conferenza stampa alla Fnsi, ha lanciato un chiaro allarme sull’ingiustizia economica che aleggia tra le redazioni. Due appuntamenti cruciali si avvicinano per capire se questa protesta potrà cambiare davvero le cose.

L'allarme è lanciato dal cdr di La7 nel corso di una conferenza stampa nella sede della Fnsi a Roma, alla presenza della segretaria Alessandra Costante. La7 è un'azienda che ottiene grandi risultati di pubblico e economici, ma non redistribuisce gli introiti ai giornalisti delle redazioni e dei programmi. Le cose in azienda vanno bene, ma a usufruire di questi risultati sono solo le star e gli azionisti. L'appuntamento è stato convocato due giorni prima della presentazione dei palinsesti di La7 per la prossima stagione a Milano e alla vigilia della festa organizzata dal direttore del TgLa7 Enrico Mentana, che ha annunciato sui social di voler radunare tutti coloro che hanno contribuito alla crescita del tg a 15 anni dalla sua nomina.

