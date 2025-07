Università la vostra laurea non vale | clamoroso in Italia chi deve rifare gli esami

Universit224: immaginate di aver conseguito la vostra laurea in Scienze dell’Educazione, un traguardo che avete faticato a raggiungere. Ora scoprite, a distanza di un decennio, che a causa di un cavillo normativo, il vostro titolo non è più valido e dovete rifare gli esami. Una realtà sconvolgente, che mette in discussione tutto il vostro percorso professionale. Ma cosa fare in una situazione così frustrante?

Provateci voi, dopotutto, a scoprire, circa un decennio dopo, che, per un cavillo tecnico, per un aggiornamento normativo, la vostra laurea in Scienze dell’educazione non vale più. Che quel sudato pezzo di carta non vi dà, formalmente, il titolo che pensavate e che avete scritto sul curriculum. Che il lavoro, che da tempo fate (e fate bene) nei nidi e nelle scuole dell’infanzia, in realtà non vi spetta perché non avete i documenti necessari, le qualifiche richieste, vi mancano i requisiti, anche se voi i passaggi obbligatori li avete superati tutti e siete sicuri, cribbio avete fatto persino la cerimonia con la corona d’alloro e la nonna che stappava la bottiglia di prosecco, dottore-dottore, di non aver bucato un esame. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it