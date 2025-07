Pronostico Norrie-Tiafoe | il fattore campo può essere determinante

Il secondo turno di Wimbledon si accende con il confronto tra Cameron Norrie e Tiafoe: due tennisti pronti a dare spettacolo sul centrale. Il fattore campo potrebbe fare la differenza, ma anche le statistiche e le recenti performance contano. Chi si imporrà in questa sfida avvincente? Scopriamo analisi, orario, pronostico e come seguirla in diretta, perché questo match promette emozioni e sorprese fino all’ultima palla.

Norrie-Tiafoe è un match valido per il secondo turno di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming. Non è stata una falsa partenza quella del britannico Cameron Norrie, che nel primo turno si è imposto in 4 set sul veterano spagnolo Roberto Bautista Agut, rimanendo in campo per oltre tre ore. Una bella ed importante iniezione di fiducia per il ventinovenne nativo di Johannesburg, soprattutto dopo le difficoltĂ che si erano palesate nei tornei di preparazione a Wimbledon. Sia al Queen’s che ad Eastbourne Norrie era uscito dopo il primo match, rispettivamente con il ceco Mensik e con il connazionale Harris. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Norrie-Tiafoe: il “fattore campo” può essere determinante

