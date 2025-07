Granaiolo primo giorno di stop Due mesi senza treni causa lavori ma il sistema alternativo ’regge’

Il primo giorno di stop sui binari tra Granaiolo e Empoli segna l’inizio di due mesi di sfide e rinunce per pendolari e turisti. Tra cantieri, incendi e ondate di caldo, il sistema alternativo 8217 regge l’urto, offrendo una speranza di continuità in un contesto difficile. Un vero banco di prova che mette alla prova la resilienza di tutti e dimostra come, anche nelle difficoltà, si possa trovare una via.

Empoli, 2 luglio 2025 – Qualcuno lo ha battezzato “il primo giorno di penitenza”. E come dargli torto? Sommando cantieri, corse saltate, incendi (i tre di lunedì lungo la linea Pisa-Empoli) e temperature africane, ieri è stata inaugurata l’estate dei sospiri per pendolari e turisti costretti a rinunciare al treno tra Granaiolo ed Empoli fino al 31 agosto. È la seconda stagione da bollino rosso sulla linea Empoli-Siena: dieci chilometri di raddoppio binari per promettere, entro il 2028, treni più frequenti e puntuali. La buona causa c’è – e vale la pena ricordarlo – ma per chi deve spostarsi ogni giorno, resta da affrontare il pellegrinaggio sui bus sostitutivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Granaiolo, primo giorno di stop. Due mesi senza treni causa lavori ma il sistema alternativo ’regge’

