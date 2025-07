Morti frane e blackout Italia stremata dal caldo oggi 18 le città in rosso

L’Italia risente delle conseguenze di un’ondata di caldo record, con morti per frane e blackout che paralizzano molte città. Oggi, 18 luglio, ben 224 sono in rosso, tra cui Sicilia, Vicentino, Firenze e Bergamo, che affrontano emergenze e interruzioni di corrente. Con il rischio di bombe d’acqua nel weekend, si intensificano le preoccupazioni per la nostra sicurezza e la nostra quotidianità. La situazione richiede attenzione immediata e strategie di intervento efficaci.

Una donna è deceduta in Sicilia, un operaio in coma nel Vicentino Picco di consumi e cavi surriscaldati, Firenze e Bergamo senza corrente. E ora i timori per le bombe d’acqua nel weekend. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Morti, frane e blackout. Italia stremata dal caldo, oggi 18 le città in rosso

Morti, frane e blackout. Italia stremata dal caldo, oggi 18 le città in rosso

