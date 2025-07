Chiude la Libreria dei Ragazzi di Milano | Un dolore Ma diciamo arrivederci abbiamo ancora tanto da dare a questa città

Milano piange la chiusura de “La Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi”, un luogo magico che ha nutrito generazioni di sognatori. Renata Gorgani, presidente e direttrice editoriale de “Il Castoro”, ci ricorda che, pur nel dolore, questa è solo una pausa, non la fine. Un arrivederci, perché Milano ha ancora tanto da offrire a chi cerca il meraviglioso mondo dei libri. E il nostro viaggio tra parole e immagini continuerà, più forte che mai.

Milano – “Vi ringraziamo tutti per questo momento di festa. Ma nello stesso tempo non riusciamo a essere allegri per il dolore di dover lasciare questo posto”. Parla Renata Gorgani, presidente de “La Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi“ di Milano, che è anche ad e direttrice editoriale de “Il Castoro“. Attorno, decine di piccoli lettori ma anche adulti che non smettono di sognare curiosando in questo paradiso di parole e disegni stampati su carta, in via Tadino 53. Un mondo che chiude i battenti dopo 53 anni a causa dei costi d’affitto e di gestione diventati insostenibili. Ieri è stato il giorno del saluto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiude la Libreria dei Ragazzi di Milano: “Un dolore. Ma diciamo arrivederci, abbiamo ancora tanto da dare a questa città”

