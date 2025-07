Servizio postale? Non passa nessuno da 20 giorni | ecco la segnalazione

Ravenna, 2 luglio 2025 – Da ormai 20 giorni, nessuna traccia del servizio postale nella zona di San Michele, generando preoccupazioni e disagi tra residenti e imprese. La paura è che questo ritardo possa causare costi aggiuntivi, come il pagamento di bollette in ritardo o di altri servizi essenziali. La questione solleva un interrogativo: si tratta di un problema locale o riguarda l’intero territorio? La risposta potrebbe influire sulle prossime settimane di vita dei cittadini...

Ravenna, 2 luglio 2025 – "La posta non arriva da 20 giorni. Chi aspetta una bolletta si ritroverà a dover pagare di più per il ritardo". L'appello arriva da una residente di San Michele, che racconta di essersi confrontata in merito con i vicini: "Non so se il problema riguardi solo il nostro paese o tutto il territorio – dice –, sta di fatto che l'unica che ha ricevuto qualcosa è una signora che ha l'abbonamento a un settimanale. Ma le bollette sono più importanti. Io personalmente sono andata alla sede della compagnia dei servizi, ho telefonato e mi sono fatta dire gli importi. Ho la domiciliazione bancaria quindi il pagamento è stato effettuato subito, ma ho verificato l'importo.

