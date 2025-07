Taxi-ncc a Milano protocollo anti abusivi | telecamere di Area B e C in campo per mappare gli autisti fuorilegge

Milano si prepara a blindare il settore taxi e NCC con un nuovo protocollo anti abusivi, che prevede l’installazione di telecamere in area B e C per mappare gli autisti fuorilegge. Mercoledì, a Palazzo Diotti, si discuterà di questa misura cruciale per tutelare legalità e sicurezza. La sfida è aperta: riuscirà Milano a fare rete contro l’abusivismo e garantire un servizio affidabile?

Milano – L’appuntamento è in programma a Palazzo Diotti mercoledì prossimo alle 15. Sul tavolo c’è il protocollo d’intesa “sulle linee guida per il contrasto e la repressione dell’abusivismo nel trasporto pubblico non di linea”. La scorsa settimana, i sindacati dei tassisti hanno chiesto a gran voce un’accelerazione sull’accordo, annunciando lo stato di agitazione. Martedì corso Monforte ha inviato alle sigle di categoria e ai rappresentanti dei noleggiatori con conducente un documento di sei pagine, in cui sono indicati gli impegni di Comune, Prefettura e organizzazioni sindacali. Da parte sua, Palazzo Marino garantisce un aumento dell’efficacia dei controlli “mediante strategie di indagine e accertamento diversificate, attraverso il coordinamento tra le unità specialistiche della polizia locale”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Taxi-ncc, a Milano protocollo anti abusivi: telecamere di Area B e C in campo per mappare gli autisti fuorilegge

