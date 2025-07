Un modello innovativo per l’autismo | presa in carico a tutto campo da bambini e fino all’età adulta

Scopri un modello rivoluzionario di presa in carico dell'autismo presso l'Asst Valle Olona, pensato per accompagnare le persone fin dalla prima infanzia fino all'età adulta. Un approccio integrato che combina diagnosi precoce, interventi personalizzati e continuità assistenziale, garantendo supporto su tutto il percorso di vita. Questo innovativo modello mira a migliorare la qualità di vita di chi affronta questa sfida, offrendo un futuro più sereno e inclusivo.

Busto Arsizio (Varese) – Un modello innovativo di presa in carico delle persone con autismo all'Asst Valle Olona. Diagnosi precoce, interventi personalizzati, continuità assistenziale tra età evolutiva e adulta, integrazione tra ambiti sanitario, sociale, educativo: sono gli aspetti che caratterizzano il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze (Dsmd), diretto da Lara Ferrari, con la collaborazione della responsabile della struttura, Mariarosa Ferrario, e della psicologa Erika Morandi, referente aziendale Autismo e Disabilità, che dirige le attività cliniche ambulatoriali e riabilitative.

