L' Aria Che Tira Simonetta Matone inchioda Gualtieri | Soldi buttati

Nelle affollate notti romane, la movida selvaggia si trasforma in un vero e proprio spettacolo di caos e passione, tra schiamazzi e proteste. La città eterna, ora teatro di tensioni tra residenti e giovani, si trova al centro di un dibattito acceso sulla convivenza e il rispetto reciproco. E mentre Gualtieri si becca le critiche di Simonetta Matone, il cuore pulsante di Roma rischia di perdere l’equilibrio tra tradizione e modernità .

«Siamo in centro, se lo possono aspettare. Se non ci siamo noi ci sono i turisti», si difende un ragazzo protagonista della movida selvaggia nelle notti romane. Come dire: la Capitale dalla padella alla brace. Schiamazzi, risse e musica ad alto volume fino alle ore piccole, con gli abitanti che intervistati dall’inviato di L’aria che tira Estate, su La7, protestano platealmente contro la “cafonaggine” dei loro concittadini (giovani e meno giovani). Di notte non si dorme, di giorno ci si lamenta: è una estate dura, durissima. Un esempio? A via de Coronari, a due passi da piazza Navona, praticamente il salotto della CittĂ eterna, quando i residenti hanno chiuso le imposte per coricarsi giĂą in strada i decibel raggiungono e in certi casi superano abbondantemente la quota-monstre di 90, fonometro alla mano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it