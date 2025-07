C' è una Nazionale italiana di calcio camminato che va ai Mondiali | due ascolani convocati si gioca in Svezia

L’Italia si prepara a conquistare i mondiali di walking football in Svezia, e tra le stelle emergenti spiccano gli ascolani Dario Giganti e Stefano Grelli. Selezionati dal ct Roberto Valeriani, questi atleti over 60 stanno dimostrando che il calcio non ha età e l’attività agonistica può essere un esempio di passione e vitalità. La sfida è aperta: il mondo del calcio camminato si prepara a scrivere una nuova pagina di storia!

Gli ascolani Dario Giganti e Stefano Grelli (in foto) sono stati selezionati dal ct Roberto Valeriani per partecipare al campionato mondiale over 60 di walking football (calcio camminato) che si. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - C'è una Nazionale italiana di calcio (camminato) che va ai Mondiali: due ascolani convocati, si gioca in Svezia

In questa notizia si parla di: calcio - camminato - ascolani - nazionale

Al Mondiale per club fa caldissimo, e il Nyt elogia il “calcio camminato” del Psg e di Fabian Ruiz - alquanto adattato alle condizioni estreme, puntando su un calcio “camminato” che valorizza la qualità del possesso e il ritmo controllato.

C'è una Nazionale italiana di calcio (camminato) che va ai Mondiali: due ascolani convocati, si gioca in Svezia Vai su X

C'è una Nazionale italiana di calcio (camminato) che va ai Mondiali: due ascolani convocati, si gioca in Svezi; UISP - Calcio - Gennaio 2025: ritorna la Formazione S.d.A. Calcio UISP; Calcio - Pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 06 del 10/01/2025.

C'è una Nazionale italiana di calcio (camminato) che va ai Mondiali: due ascolani convocati, si gioca in Svezia - Gli ascolani Dario Giganti e Stefano Grelli (in foto) sono stati selezionati dal ct Roberto Valeriani per partecipare al campionato mondiale over 60 di walking football (calcio camminato) che ... Si legge su corriereadriatico.it

Calcio camminato, i veterani dello sport di Pisa primi allo stage nazionale di Coverciano - Nella splendida cornice del Centro Nazionale di Coverciano, si è recentemente svolto il primo Stage Nazionale di Calcio Camminato organizzato da UNVS in collaborazione con ... Segnala lanazione.it