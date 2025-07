Droga poliziotto comprava coca dallo spacciatore

Un episodio che scuote l’opinione pubblica e mette in luce le sfide della lotta alla droga. Un poliziotto, invece di essere un tutore della legge, si è trasformato in consumatore e acquirente di sostanze illegali, acquistando cocaina da uno spacciatore albanese arrestato dai carabinieri. Questo caso solleva interrogativi sulla professionalità e le tentazioni che possono coinvolgere chi indossa una divisa. La vicenda si conclude con un arresto che richiama l’attenzione su un problema ancora irrisolto.

Fano, 2 luglio 2025 – Un poliziotto ha comprato una dose di cocaina da un pusher albanese poi arrestato dai carabinieri. Non era, nel caso, un agente sotto copertura. Ha comprato la droga per consumarla, quindi per uso personale. E’ un agente in servizio alla sottosezione della Polizia Stradale di Fano. Lo hanno sorpreso i carabinieri di Fano lo scorso sabato sera, durante un’operazione in zona mare, tra l’Arzilla e il Lido, in cui stavano monitorando i due pusher – giovanissimi, di 20 e 23 anni ciascuno, attivi nella zona e nel pieno dello struscio estivo del week end che promette ottimi affari – poi arrestati ambedue dai militari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Droga, poliziotto comprava coca dallo spacciatore

