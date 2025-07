Pronostici Wimbledon 2 luglio | inizia il secondo turno tra sorprese e certezze

Inizia il secondo turno di Wimbledon, tra sorprese e certezze sotto un sole che ha battuto ogni record di temperatura all’All England Club. Con le prime sfide decisive, i pronostici si fanno incerti e appassionanti: Alcaraz, dopo un inizio difficile contro Fognini, sembra pronto a proseguire il suo cammino senza scossoni. Riusciranno le stelle del tennis a confermarsi o assisteremo a nuove sorprese? Scopriamolo insieme, perché il torneo è appena entrato nel vivo e tutto può ancora succedere.

Wimbledon, si parte con i primi match di secondo turno all'All England Club: dopo aver rischiato grosso contro Fognini stavolta Alcaraz non dovrebbe penare troppo. Nella prima giornata di Wimbledon, sotto un sole stranamente cocente – registrate le temperature più alte di sempre all'All England Club – non sono mancate le sorprese. L'erba, si sa, è abituata a stravolgere le gerarchie e la notizia del giorno è stata senza alcun dubbio l'eliminazione del numero 9 al mondo Daniil Medvedev, due volte semifinalista a Londra. Il russo, che adesso scivolerà al quattordicesimo posto del ranking, si è fatto sorprendere dal francese Benjamin Bonzi, non di certo un portento del tennis sui prati.