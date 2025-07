Brescia ascensore rotto da venti giorni | è un’impresa ogni soccorso

Da oltre venti giorni, gli inquilini di via Carpaccio 27 a Brescia affrontano una difficile attesa: l’ascensore rotto e ancora non riparato, nonostante le promesse. La situazione crea notevoli disagi, mentre si aspetta l’arrivo del materiale tecnico. Comitato inquilini e associazioni si mobilitano per sollecitare interventi immediati, perché nessuno dovrebbe vivere nell’incertezza e nel disagio. È ora di agire per garantire sicurezza e dignità a tutti i residenti.

Brescia – Si attende l’arrivo del materiale tecnico necessario a riattivare l’ascensore, ma intanto gli inquilini di via Carpaccio 27 devono arrangiarsi come possono. Una situazione che va avanti dal 9 giugno quella registrata nel condominio di proprietà comunale ma in gestione all’Aler, a San Polo. A denunciarla, il comitato inquilini e l’associazione Diritti per tutti. In via Carpaccio 27, infatti, l’ascensore è rotto da 20 giorni. L’Aler ha comunicato che serve una manutenzione straordinaria e di aver incaricato, per questo, una ditta. Era l’11 giugno e l’Agenzia regionale per l’edilizia residenziale precisava che la “riattivazione dell’impianto è prevista indicativamente entro 7 giorni”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, ascensore rotto da venti giorni: è un’impresa ogni soccorso

In questa notizia si parla di: ascensore - brescia - rotto - giorni

Un altro uomo intrappolato in ascensore alla Torre Raffaello Aler di Brescia: “Ora basta: non paghiamo le tasse” - Un altro residente della Torre Raffaello di Brescia si è trovato intrappolato nell'ascensore, alimentando il senso di disagio tra gli abitanti.

Brescia, ascensore rotto da venti giorni: è un’impresa ogni soccorso; La metro a prova di disabili: Ascensore rotto? Taxi gratis; L'ascensore è guasto da 2 settimane, anziana 'intrappolata' al sesto piano.

Ascensore rotto, invalido al 100% disperato: «Da giorni sono prigioniero in casa» - Il Messaggero - Da tre giorni, un pensionato con il cento per cento di invalidità, gravemente ammalato di cuore, ... Riporta ilmessaggero.it

"Cona, ascensore rotto per tre giorni: inaccettabile" - Il Resto del Carlino - "Cona, ascensore rotto per tre giorni: inaccettabile" Caro Carlino, mi chiamo Stefania Sarasini, la mia mamma è ricoverata all’ospedale di Cona da sabato 26 aprile nel reparto ... Scrive ilrestodelcarlino.it