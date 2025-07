DISCOVERY CHANNEL SBARCA IN CHIARO E SFIDA FOCUS CON LE MERAVIGLIE DEL MONDO

Discovery Channel sbarca in chiaro in Italia, portando le meraviglie del mondo direttamente nelle case di tutti. Dopo quarant’anni di successi globali, il canale targato Warner Bros. Discovery si prepara a conquistare anche il pubblico italiano, offrendo contenuti spettacolari e approfondimenti unici senza costi. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di avventure e scoperte: il viaggio sta per cominciare!

Discovery Channel, il canale bandiera del gruppo Warner Bros. Discovery, a partire dal prossimo autunno in Italia sarà disponibile sul digitale terrestre in chiaro, quindi visibile gratuitamente per tutti. Il canale amatissimo dal pubblico di appassionati è stato lanciato quaranta anni fa negli Stati Uniti dal visionario fondatore John Hendricks (il 17 giugno 1985) e che ha dato vita ad un solido filone di brand televisivi di successo, ora l'annuncio di una storica novità che mira a sfidare Mediaset con Focus. Il canale che da quasi mezzo secolo onora la sua missione di ispirare curiosità e meraviglia sul mondo, ampliando i confini della conoscenza, continua ad evolversi e da pay tv disponibile esclusivamente su abbonamento, nella prossima stagione si trasforma in un canale per tutti, ricchissimo di contenuti, con una nuova veste grafica e un'offerta premium per un pubblico più ampio.

