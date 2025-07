Video hot a minorenni si fingeva una ragazza era l’allenatore | arrestato

Un oscuro caso scuote Forlì: un allenatore si travestiva da ragazza online, coinvolgendo minorenni in un vortice di immagini intime e manipolazioni digitali. Un’immagine inquietante di sfruttamento e inganno che mette in luce i pericoli nascosti nel web. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale vigilare e proteggere i giovani dai rischi della rete. La giustizia ora fa il suo corso, ma la società deve riflettere su come prevenire simili tragedie.

Forlì, 2 luglio 2025 – Era il loro allenatore. Ma si fingeva una ragazza. Che si mostrava in ogni nudità. In ogni postura. Il suo computer “è zeppo di quelle immagini”, dicono gli inquirenti. Immagini pornografiche. Che lui inoltrava a dei minorenni. E loro, gli adolescenti, fatalmente ci credevano. Ricambiando con le loro foto. I video lui li raccattava nei labirinti del web e li rimaneggiava, personalizzandoli con tutti gli artifici possibili della tecnosfera. E quindi li spediva, attraverso i più svariati canali di comunicazione social-digitale, agli adolescenti. Conosciuti di persona, nel mondo dello sport; perché lui, in quel mondo, ci lavorava, come allenatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Video hot a minorenni, si fingeva una ragazza, era l’allenatore: arrestato

