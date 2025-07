maxi truffa anziano perde 150mila euro

Una truffa da capogiro scuote Cingoli: un pensionato ha perso 150mila euro, convinto di investire in modo sicuro. La sua fiducia si è trasformata in un incubo, lasciandolo con le tasche vuote proprio quando sognava serenità e regali ai figli. La polizia postale di Macerata sta ora seguendo la pista degli autori di questa maxi truffa. Ma come hanno fatto a ingannarlo così facilmente?

Cingoli (Macerata), 2 luglio 2025 – Convinto di fare un buon investimento, un pensionato si è visto sparire sotto gli occhi la somma di 150mila euro, tutti i risparmi con cui pensava di godersi qualche anno di tranquillitĂ e magari anche di fare qualche regalo ai figli. Ora sulla vicenda sta indagando la polizia postale di Macerata. Il fatto risale a qualche settimana fa quando il pensionato, residente a Cingoli, è stato contattato da un sedicente operatore per telefono. “In questi casi – spiega la polizia postale, che piĂą volte ha tenuto incontri in parrocchie e bocciofile per mettere in guardia gli anziani – al malcapitato viene proposto di investire una somma non eccessiva, 250 euro, sulle azioni di un nome conosciuto, come può essere Mediaset: un’operazione che viene presentata come sicura e redditizia”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it