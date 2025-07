Rapina un’anziana inseguito e fermato

Una scena di grande tensione a Civitanova Marche: un uomo di 56 anni rapina un’anziana, ma il suo gesto viene immediatamente contrastato da due passanti che, con coraggio, lo inseguono e fermano. Un episodio che mette in luce il valore della solidarietà e dell’attenzione verso le persone più vulnerabili. La rapina si è conclusa con l’arresto dell’aggressore, dimostrando ancora una volta come il senso civico possa fare la differenza.

Civitanova Marche, 2 luglio 2025 – Scippa una anziana in pieno centro e la fa cadere, ma viene inseguito da due passanti. Per questo episodio è stato denunciato per rapina un 56enne italiano. L’episodio era avvenuto venerdì sera, quando una ultrasettantenne stava passeggiando lungo il corso di Civitanova. A un certo punto, è stata avvicinata da un uomo che si è avventato sulla borsa della donna, facendola cadere rovinosamente a terra e portandosi via la borsa. Ma due passanti, vista questa scena, si sono messi a inseguire lo scippatore per le vie del borgo marinaro, tanto che alla fine il malvivente ha lasciato la borsa, poi recuperata dagli inseguitori, e si è dato alla fuga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rapina un’anziana, inseguito e fermato

