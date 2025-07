È un bel momento per essere Acne Studios

200 un bel momento per essere Acne Studios. Questa è un’edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. L’ultima volta che ho incontrato Jonny Johansson è stato tre anni fa a Stoccolma, nella sede svedese di Acne Studios. Seduto nel suo ufficio all’ultimo piano, il direttore creativo e co-fondatore del brand aveva detto qualcosa del tipo: «Non mi interessa lavorare con le celebrities». Adesso, un calendario di eventi e collaborazioni innovative sta rivoluzionando l’immagine del marchio, dimostrando

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. L’ultima volta che ho incontrato Jonny Johansson è stato tre anni fa a Stoccolma, nella sede svedese di Acne Studios. Seduto nel suo ufficio all’ultimo piano, il direttore creativo e co-fondatore del brand aveva detto qualcosa del tipo: «Non mi interessa lavorare con le celebrities». Adesso un calendario di Kylie Jenner realizzato con Acne Studios sorveglia il salone di casa mia e, anche se la mia ragazza lo odia, è la prova che qualcosa nel brand è cambiato. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - È un bel momento per essere Acne Studios

In questa notizia si parla di: acne - studios - momento - essere

Acne Studios aprirà una galleria d'arte a Parigi - che unisce moda, arte e cultura in un ambiente innovativo e stimolante. Situata sotto le affascinanti arcate del Palais Royal di Parigi, Acne Paper Palais Royal rappresenta un nuovo capitolo nel percorso creativo del marchio svedese, approfondendo la sua vocazione a ispirare e coinvolgere un pubblico appassionato.

Body acne: ecco i nostri consigli ? #bodyacne #chiediloalfarmacista #consiglio Vai su Facebook

È un bel momento per essere Acne Studios; La dualità dell’essere: Acne Studios Autunno Inverno 2025 2026 collezione donna; L’immaginario college geeks di Acne Studios.

È un bel momento per essere Acne Studios - fondatore e direttore creativo Jonny Johansson ha parlato di band musicali, della nuova Acne Paper Palais Royal e del suo rapporto con le ... Riporta gqitalia.it

La sciarpa che tutti vogliono è firmata Acne Studios - Parliamo di accessori invernali, parliamo di sciarpe e, in particolare, di quelle firmate Acne Studios. Segnala iconmagazine.it