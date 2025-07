Lo stalker dei politici in carcere Si è scusato di fronte al giudice Dovrà affrontare il processo

In un caso che ha scosso l’intera comunità, il 56enne di Follonica, arrestato per stalking ai danni di politici, giornalisti e magistrati, si è presentato in tribunale chiedendo perdono. Dopo aver ammesso le sue responsabilità e scusandosi pubblicamente, ora si prepara ad affrontare il processo che deciderà il suo futuro. Una vicenda che solleva importanti questioni sulla giustizia e la tutela delle vittime.

Follonica, 2 luglio 2025 – L’interrogatorio del 56enne follonichese finito in carcere sabato 28 giugno con l’accusa di stalking, per aver perseguitato, per anni, politici, giornalisti e magistrati, è durato una manciata di minuti. Ha infatti confessato e ammesso le proprie responsabilità chiedendo scusa per gli anni di tormento dato alle persone finite nel suo mirino. L’uomo, difeso dall’avvocato Davide Lera, di fronte al giudice Marco Mezzaluna, i ha ammesso le proprie responsabilità, confessando di essere stato lui a creare quei fotomontaggi, ad aprire quelle pagine sui social sulle quali pubblicare il materiale osceno e offensivo nei confronti delle persone finite nel suo mirino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo stalker dei politici in carcere. Si è scusato di fronte al giudice. Dovrà affrontare il processo

In questa notizia si parla di: politici - carcere - fronte - giudice

La Sala Blu dell'ex Carcere Borbonico intitolata a De Mita: "Non ci sono eredi politici né intellettuali, ma ce n’è un grande bisogno" - La sala blu dell'ex carcere borbonico di Avellino è stata intitolata a Ciriaco De Mita, figura politica di spicco del territorio.

L’uomo, 49enne genovese, è stato condannato a due anni di carcere con pena sospesa, e la giudice ha aggiunto la sanzione accessoria di sospensione della patente Vai su Facebook

Lo stalker dei politici in carcere. Si è scusato di fronte al giudice. Dovrà affrontare il processo; Offese social a politici e giornalisti, lo stalker ha confessato; Offese e oscenità sui social. Uomo finisce in carcere.

Lo stalker dei politici in carcere. Si è scusato di fronte al giudice. Dovrà affrontare il processo - Il sindaco: “Adesso serenità per il confronto democratico” ... Da msn.com

Offese e oscenità sui social. Uomo finisce in carcere - Non contento di essere stato denunciato dalle persone che aveva preso di mira pubblicando sui social post osceni e ... Riporta msn.com