Riforma della Giustizia l’analisi di Sabino Cassese | Conflitto agitato da toghe militanti

Nel cuore del dibattito sulla riforma della giustizia, Sabino Cassese analizza con lucidità il conflitto agitato da toghe militanti, mentre in politica si avverte aria di tensione tra Forza Italia e la Lega. Raffaele Nevi sottolinea l'importanza di un equilibrio tra sicurezza e norme, evidenziando come la complessità richieda attenzione costante senza scadere in interventi affrettati. Ma quali sono le sfide reali da affrontare?

Ancora aria tesa nel governo e nella maggioranza, segnatamente tra Forza Italia e la Lega. Raffaele Nevi, portavoce degli azzurri e vice-capogruppo vicario alla Camera, mette i classici puntini sulle ’i’: “Abbiamo sempre detto che il tema della sicurezza ha bisogno di una costante attenzione da parte della politica e delle istituzioni perché ci sono elementi e problematiche che emergono continuamente, ma non si può certo fare una norma ogni giorno” Nevi, di fatto, boccia la proposta della Lega di un secondo provvedimento (decreto) sul tema della sicurezza. “Dobbiamo essere attenti a costruire leggi e norme che funzionino e poi monitorare con attenzione l’attuazione di ciò che il Parlamento ha approvato”, prosegue. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Riforma della Giustizia, l’analisi di Sabino Cassese: “Conflitto agitato da toghe militanti”

In questa notizia si parla di: riforma - giustizia - analisi - sabino

Riforma della giustizia, Delmastro “Noi siamo dalla parte di Falcone” - Il sottosegretario Andrea Delmastro delle Vedove difende la riforma della giustizia, sottolineando l’eredità di Giovanni Falcone.

In attesa di giudizio: a quanto ammontano i tempi della Giustizia in Italia; Dieci anni sono troppi nel processo Ruby-ter. Così giustizia ingiusta; La magistratura è politicizzata, ha ragione Sabino Cassese.

Sabino Cassese: “Riforma della giustizia apprezzabile. Le critiche dei magistrati? Vogliono avere mani libere” - Quotidiano Nazionale - Roma, 17 giugno 2023 – È netto e diretto il verdetto di Sabino Cassese sulla riforma della giustizia del Ministro Carlo Nordio. Riporta quotidiano.net

Riforma della giustizia: analisi delle sfide e delle opportunità - La riforma della giustizia rappresenta un crocevia di polemiche e opportunità. Segnala notizie.it