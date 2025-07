Nuovo terreno di gioco allo stadio | un’erba naturale ‘creata’ negli Usa

di un’innovazione che unisce eccellenza e sostenibilità, offrendo ai giocatori un terreno di gioco all’avanguardia. Realizzato con tecnologia di ultima generazione e materiali di alta qualità, questo nuovo manto promette prestazioni superiori e un’esperienza sportiva ancora più emozionante. Un vero e proprio salto di qualità per lo stadio, che si prepara a scrivere pagine indimenticabili nel calcio italiano. La passione del pubblico e l’attenzione ai dettagli renderanno questa stagione unica e coinvolgente.

Reggio Emilia, 2 luglio 2025 – Un nuovo manto erboso, al 100% naturale, per il Mapei Stadium-Città del Tricolore. Il terreno – sul quale Sassuolo e Reggiana giocheranno la prossima stagione di Serie A e Serie B – è stato rifatto grazie ad una varietà di gramigna denominata ‘North Bridge’ creata dalla Oklahoma State University, la stessa che sarà utilizzata anche per alcuni campi dei prossimi Mondiali di calcio del 2026 in Nord America. Si tratta di una novità assoluta in uno stadio italiano. A realizzare il restyling è la Paradello, azienda italiana leader nel settore dei tappeti erbosi naturali e di impianti sportivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo terreno di gioco allo stadio: un’erba naturale ‘creata’ negli Usa

In questa notizia si parla di: terreno - stadio - naturale - creata

Il maxischermo allo stadio per Foggia-Messina, i tifosi non potranno accedere sul terreno di gioco - Maxischermo allo stadio per Foggia-Messina, ma i tifosi non potranno accedere al terreno di gioco. A causa di imprevisti legati al maltempo, il manto erboso del "Franco Scoglio" risulta impraticabile.

ESTATE 2025! SICULIANA MARINA... DOMENICA 6 LUGLIO. > Per il terzo anno conzecutivo torna nei programmi di BusEventiSicilia l'esclusiva del 2023: Una distesa di sabbia fine adagiata in un’insenatura che ad occidente confina con la riserva naturale pr Vai su Facebook

Nuovo terreno di gioco allo stadio: un’erba naturale ‘creata’ negli Usa; Migliori stadi di B per manto erboso: per il Partenio-Lombardi solo medaglia d’argento; Calcio Lecco. Rigamonti-Ceppi, al via i lavori per la posa nel nuovo manto in erba sintetica.

Nuovo terreno di gioco allo stadio: un’erba naturale ‘creata’ negli Usa - Il terreno – sul quale Sassuolo e Reggiana giocheranno la prossima stagione di Serie A e Serie B – è stato rifatto grazie ad una varietà di ... Da ilrestodelcarlino.it

Come arricchire il terreno in modo naturale? - MSN - Arricchire il terreno in modo naturale consente di coltivare piante sane e produttive senza ricorrere a sostanze chimiche. Segnala msn.com