Il Salento di Kim Jong Un | vacanze senza overtourism e senza diritti umani

Immaginate un angolo di Salento senza overtourism, immerso nel mistero di una Corea del Nord che apre le sue porte al turismo. Wonsan Kalma, il nuovo resort sulla costa orientale, promette spiagge attrezzate e libertà di sognare, anche tra le rigide mura di una dittatura. Io sono così ingenua da pensare… forse anche in questo remoto angolo del mondo può nascere una nuova storia di scoperta e speranza.

La Corea del Nord apre i suoi confini: non agli ispettori internazionali, bensì al turismo. E’ stato inaugurato pochi giorni fa, con apertura ufficiale dal 1 luglio, Wonsan Kalma, enorme resort turistico sulla costa orientale del paese. Lì si è sempre in una dittatura, ma con accesso al mare e spiaggia attrezzata. ChissĂ se anche sul litorale della Corea del Nord hanno il problema delle tracine. (Io sono una persona così ingenua che pensavo che la Corea del Sud avesse il mare, e la Corea del Nord le montagne). Fatto sta che Kim batte Donald: Trump aveva annunciato Gaza Beach ma lì al momento l’unico mare è quello di sangue, mentre il dittatore della Corea del Nord ha effettivamente realizzato il suo Salento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il Salento di Kim Jong Un: vacanze senza overtourism e senza diritti umani

