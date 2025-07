Motonautica | Mondiale Off Shore 2025 dal 3 al 6 luglio a Rodi Garganico

Le acque cristalline del Gargano si trasformano nel palcoscenico di un evento unico: il Campionato del Mondo di Off Shore 2025, dal 3 al 6 luglio a Rodi Garganico. Una gara mozzafiato che vedrà sfidarsi i migliori piloti internazionali, portando adrenalina e emozioni sulle onde di un contesto mozzafiato. Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna della passione e dell’alta velocità nel cuore del Mediterraneo.

(Adnkronos) – Le acque cristalline del Gargano si preparano a ospitare un evento straordinario: il Campionato del Mondo di Off Shore – Grand Prix Regione Puglia -Trofeo CittĂ di Rodi Garganico – Memorial Mario Paolo Masiero, che porterĂ a Rodi Garganico i migliori piloti internazionali della motonautica mondiale. Una manifestazione ad alto tasso di adrenalina che trasformerĂ il porto turistico in un palcoscenico marino senza precedenti. Dal 3 al 6 luglio, la cittĂ sarĂ al centro dell’attenzione mondiale grazie a una kermesse che unisce sport, passione e territorio. Gare mozzafiato, imbarcazioni di ultima generazione e una cornice paesaggistica da sogno renderanno questa edizione del Mondiale Offshore un evento memorabile per partecipanti e spettatori. 🔗 Leggi su Seriea24.it

