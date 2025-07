Innocenti: il libro bianco dell’ingiusta detenzione in Italia si apre come un grido di denuncia e speranza. Se il tema fosse un termometro, il nostro sistema giudiziario mostrerebbe una febbre alta, ma questa opera, scritta dai giornalisti Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone, illumina le pieghe oscure di un'ingiustizia ancora troppo diffusa. Un invito a riflettere e a cambiare.

Se il tema dell’ingiusta detenzione fosse un termometro, il nostro sistema giudiziario avrebbe la febbre alta. Qualora la cronaca da sola non basti, questo volume conferma ulteriormente la diagnosi. A scriverlo sono i giornalisti Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone, che da anni raccolgono nell’archivio online errorigiudiziari.com decine di casi di arresti o condannati da innocenti, accendendo un faro su un incubo che ancora oggi non raccoglie l’attenzione che merita: l’abuso della custodia cautelare. Per quanto spesso si intreccino fra loro, errore giudiziario e ingiusta detenzione sono concetti diversi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it