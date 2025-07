L’incubo colpo di calore il vademecum di Filippo Galbiati | A rischio pure sani e giovani Ecco i sintomi e cosa fare

L’ondata di caldo record sta mettendo a dura prova Milano e i suoi cittadini, giovani e sani compresi. Con quasi 4.300 richieste di soccorso in un solo giorno, è fondamentale conoscere i sintomi e le azioni da intraprendere per evitare tragedie. Il vademecum di Filippo Galbiati ci guida attraverso i rischi e le prevenzioni contro il colpo di calore, un nemico insidioso che può colpire anche i più forti. Ecco cosa fare per proteggersi.

Milano, 2 luglio 2025– Lunedì le quattro sale operative dell’Areu hanno gestito quasi 4.300 richieste di soccorso sanitario, il 15% più di una settimana prima e oltre duemila classificate come “medico acuto”, la categoria in cui rientrano i malori legati all’ondata di calore, soprattutto dall’area metropolitana di Milano. Ieri i vigili del fuoco sono saliti insieme al 118 sul Duomo per recuperare in toboga una turista cinese di 66 anni che era svenuta durante la visita alle terrazze, poco prima di mezzogiorno: è stata portata al Policlinico in codice giallo, era molto disidratata ma non aveva, per fortuna, un colpo di calore, raro ma pericolosissimo - è una delle ipotesi sulla morte del piccolo imprenditore in un cantiere nel Bolognese - che era comunque imperativo sospettare, in queste condizioni climatiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it