La propaganda russa nei manuali di geografia delle scuole medie in Italia

La propaganda russa nei manuali di geografia delle scuole medie italiane riaccende il dibattito sulla manipolazione storica e politica nelle aule scolastiche. La controversia sul manuale “Trame del tempo” di Laterza, accusato di diffamare Fratelli d’Italia associandolo al fascismo, riflette quanto la storia diventi spesso un campo di battaglia ideologico. In genere in queste dispute ...

La guerra politica sulla storia è una costante del dibattito italiano ed è nuovamente esplosa a partire dal caso di un manuale in uso nelle scuole superiori, “Trame del tempo” (Editori Laterza), accusato di avere diffamato il partito di Fratelli d’Italia per il fatto di averlo descritto – mi permetto questa sintesi – come figlio del fascismo del passato e padre del fascismo del futuro. In genere in queste dispute hanno tutti torto e questo caso non sembra fare eccezione. Ha torto la destra a lamentare l’oltraggio di un giudizio semmai troppo mediocremente giornalistico sull’ascesa della destra post-fascista, ma non esattamente costruito su falsi storici o addebiti inventati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La propaganda russa nei manuali di geografia delle scuole medie in Italia

In questa notizia si parla di: propaganda - russa - manuali - geografia

Propaganda russa, vecchi metodi per nuovi bersagli. Macron come Zelensky - Negli ultimi mesi, la propaganda russa ha ripreso vecchi metodi per attaccare figure politiche europee, mirandole con accuse infondate.

# | ` . www.memorial-italia.it/2025/06/09/2-modalita-e-strumenti-della-propaganda-russa/ Con il protrarsi della guerra i meccanismi con cui si cerca di infiltrare narrazioni propagandistiche e “ Vai su Facebook

Balilla putiniani | La propaganda russa nei manuali di geografia delle scuole medie in Italia; Le narrazioni strategiche russe e i manuali di geografia delle scuole medie italiane (di C. Mauro, Memorial Italia); I libri di scuola media in Italia pieni di propaganda russa, da Kiev «corrotta e armata» all'invasione «strategica» dell'Ucraina: lo studio.

Le narrazioni strategiche russe e i manuali di geografia delle scuole medie italiane - Uno studio a cura dell'Istituto Gino Germani di Scienze Sociali e Studi Strategici mostra l’incidenza della disinformazione e della propaganda russa ... Si legge su msn.com

Manuali scolastici e propaganda russa, interrogazione Pd al ministro Valditara - Adnkronos - il Ministro dell’istruzione e del merito ha dichiarato che il suo dicastero avrebbe appurato ‘se i contenuti dei manuali di storia e geografia ... adnkronos.com scrive