Turismo primi 5 mesi a gonfie vele | E questa sarà un’estate straordinaria

Il turismo in Umbria vola alto nei primi cinque mesi del 2025, confermando la sua stagione da record e promettendo un’estate da sogno. Con oltre un milione di visitatori e una crescita significativa sia degli arrivi stranieri che nazionali, la regione si prepara a vivere un’altra memorabile stagione estiva. L’ottimismo è alle stelle: il futuro del turismo umbro appare più brillante che mai, rendendo questa annata davvero straordinaria.

Perugia, 2 luglio 2025 – Il turismo in Umbria continua a crescere: nei primi 5 mesi dell’anno si conferma il segno più sul numero di visitatori rispetto a un anno fa. E a quanto pare la temuta frenata per la guerra che era scoppiata tra Usa e Iran, per ora è scongiurata. I numeri ufficiali dicono che nel periodo gennaio–maggio 2025, gli arrivi totali (oltre un milione) sono cresciuti sensibilmente: +14,2% tra i turisti stranieri (292.377); +5,3% tra gli italiani (726.987). Analogamente, anche le presenze (in totale 2,4 milioni di pernottamenti) registrano numeri in crescita: +16,7% di stranieri (805. 🔗 Leggi su Lanazione.it