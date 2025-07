Usa interrompono consegna di alcune armi all' Ucraina

Gli Stati Uniti hanno interrotto temporaneamente alcune consegne di armi all'Ucraina, tra cui missili antiaerei, sollevando preoccupazioni sulla diminuzione delle proprie scorte di munizioni. La Casa Bianca ha confermato la decisione, sottolineando che questa mossa nasce dalla necessità di tutelare gli interessi nazionali e di rivedere l'assistenza militare estera. La questione pone interrogativi sul futuro del supporto americano in un contesto di crescente complessità geopolitica.

Gli Stati Uniti hanno interrotto alcune consegne di armi all' Ucraina, compresi i missili antiaerei. Lo ha dichiarato la Casa Bianca confermando notizie di stampa e dicendosi preoccupata per la diminuzione delle proprie scorte di munizioni. "Questa decisione √® stata presa per mettere al primo posto gli interessi americani, a seguito di una revisione da parte del Dipartimento della Difesa dell'assistenza militare fornita dal nostro Paese ad altri Paesi in tutto il mondo", ha dichiarato la vice portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly.