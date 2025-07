Il piano carceri del governo | Posti in ex caserme e prefabbricati entro fine luglio

Il Governo si prepara a sbloccare il piano carceri, un intervento atteso da anni e ormai irrinviabile dopo le dure critiche del Presidente della Repubblica. Entro fine luglio, Roma adotterà norme innovative per risolvere l’emergenza, trasformando ex caserme e prefabbricati in soluzioni temporanee ma urgenti. Una svolta decisiva per migliorare le condizioni di vita nelle carceri italiane e ripristinare il rispetto dei diritti fondamentali.

Roma, 2 luglio 2025 – Il piano carceri arriverĂ . Impossibile rinviare oltre dopo la sonora bacchettata del presidente della Repubblica, che peraltro non staffilava per la prima volta il governo sulla situazione inammissibile nelle carceri italiane. Il decreto della presidenza del Consiglio che traduce in norme il programma del ministro Carlo Nordio e del commissario straordinario per l’edilizia carceraria, Marco Doglio, arriverĂ entro “pochissimi giorni”, dicono a Palazzo Chigi, al massimo entro la fine di luglio, assicurano al ministero della Giustizia. Italian Prime Minister Giorgia Meloni (L) and Italian Justice Minister Carlo Nordio during a press conference at the end of a meeting of the Council of Ministers, 7 September 2023. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il piano carceri del governo: Posti in ex caserme e prefabbricati entro fine luglio

In questa notizia si parla di: entro - carceri - luglio - piano

