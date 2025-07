Saltrio sindaco preso a pugni e gettato a terra | Io aggredito per l’installazione di un’antenna 5G Nessuno ci rispetta ormai dilaga l’inciviltà

Un episodio inquietante scuote Saltrio: il sindaco Maurizio Zanuso, vittima di un'aggressione violenta durante l’installazione di un'antenna 5G. Un gesto che riflette una crescente perdita di rispetto e civiltà nella nostra società, dove le tensioni si trasformano in violenza. È ora di riflettere sul valore del dialogo e della convivenza civile, per evitare che episodi come questo diventino la norma.

Saltrio (Varese) – Un episodio che ha suscitato sconcerto l’aggressione di cui è stato vittima a Saltrio, paese nella Valceresio, il sindaco Maurizio Zanuso, 66 anni, al secondo mandato, eletto con una lista civica: nella tarda serata di domenica è stato preso a pugni e poi gettato a terra da un cittadino. Il motivo? La contrarietà dell’aggressore, un 65enne, all’ installazione di un’antenna 5 G, che sarebbe troppo vicina alla sua abitazione. L’uomo è stato denunciato. Sindaco come sta? «Bene, per fortuna non ho riportato fratture, al pronto soccorso hanno riscontrato graffi e contusioni guaribili in 15 giorni: certo mai avrei pensato di trovarmi in una situazione come quella vissuta domenica, se ci sono problemi da risolvere lo si fa in modo civile non certo con la violenza – poi aggiunge quasi per sdrammatizzare – ad avere la peggio sono stati gli occhiali, rotti». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Saltrio, sindaco preso a pugni e gettato a terra: “Io aggredito per l’installazione di un’antenna 5G. Nessuno ci rispetta, ormai dilaga l’inciviltà”

