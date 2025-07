per jonathan bailey i prossimi mesi saranno pieni di impegni

Per Jonathan Bailey, i prossimi mesi saranno un turbine di impegni, ma lui si lascia conquistare dal charme del Martini Bianco Spritz. La sua umiltà traspare subito, mentre ci apre le porte di un’estate all’insegna di eleganza e stile. Ambassador del brand, Bailey si conferma volto di tendenza, pronto a sorprendere ancora. Tra set cinematografici e momenti di relax, il suo spirito brillante si fonde perfettamente con l’essenza del cocktail dell’estate 2025.

«No no, la vera star è il Martini Bianco Spritz». La modestia di Jonathan Bailey si coglie fin da subito mentre iniziamo la nostra chiacchierata con il Martini Man dell'estate 2025. Ambassador del famoso brand, collaborazione prestigiosa per uno degli attori più rinomati del momento, l'interprete britannico classe '88 è diventato noto dal 2020 con la serie in costume Bridgerton e sarà in sala dal 2 luglio con Jurassic World - La rinascita, diretto da Gareth Edwards e accanto ai colleghi Scarlett Johansson e Mahershala Ali. È all'insegna dell'entusiasmo che l'attore si fa volto dell'iconico brand italiano, pronto ad abbracciarne la spontaneità e a vivere off-script.