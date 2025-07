Sinners rivoluziona lo streaming con un’unica opzione prima del debutto su max

Sinners rivoluziona lo streaming portando un’innovazione senza precedenti: la versione in Lingua dei Segni Americana Nera (BASL). Campione di incassi e acclamato dalla critica, il film aprirà le porte a nuove esperienze di accessibilità e inclusione su Max. Un passo importante che valorizza la diversità culturale e sensibilizza il pubblico. Quando e come sarà possibile scoprire questa straordinaria novità? Continua a leggere per scoprirlo.

Il film Sinners, campione di incassi e acclamato dalla critica, sta facendo storia nel mondo dello streaming grazie a un'importante innovazione: la versione interpretata in Lingua dei Segni Americana Nera (BASL). La sua prossima uscita sulla piattaforma Max rappresenta un passo significativo verso una maggiore accessibilità e inclusione per le comunità sorde e appartenenti alla cultura afroamericana. lancio e novità di Sinners su max. quando e come sarà disponibile. Originariamente annunciato per il 4 luglio, Sinners arriverà su Max con due opzioni di visione: la versione originale cinematografica oppure quella tradotta in BASL.

In questa notizia si parla di: sinners - streaming - rivoluziona - unica

