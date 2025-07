Wimbledon fallo per mio figlio | Fognini spiazza Alcaraz

un momento di pura emozione e spontaneità che ha conquistato il cuore di tutti gli appassionati di tennis. Fabio Fognini, con il suo carattere autentico, ha dimostrato ancora una volta di essere un campione non solo sul campo, ma anche nel cuore. La richiesta al rivale e il ricordo di Federico rendono questa giornata indimenticabile, lasciando un messaggio di amicizia, passione e umanità. E così, tra vittoria e addio, si chiude un capitolo di grande sportività.

"Devi darmi la maglietta per Federico": Fabio Fognini, il tennista italiano di 38 anni che ieri ha giocato per l'ultima volta a Wimbledon, lo ha chiesto in maniera amichevole a fine match al suo avversario, lo spagnolo Carlos Alcaraz che lo ha battuto in 5 set. Federico è il figlio dell'azzurro ed è un grandissimo tifoso del numero 2 al mondo. Poi, quando ha visto Alcaraz avvicinarsi, gli ha detto: "Negli spogliatoi, negli spogliatoi.". Ed è andato via, cedendo gli onori del campo al vincitore della sfida. Un siparietto, questo, che ha catturato l'attenzione di tutti. Al secondo turno lo spagnolo, campione in carica a Londra, affronterà Oliver Tarvet.