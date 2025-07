Inter Stiller per il dopo-Calhanoglu | chi è il nuovo Kroos cresciuto nel Bayern e che ha già stregato Nagelsmann

Con il futuro di Calhanoglu ancora incerto, l'Inter si guarda intorno alla ricerca di un nuovo regista di talento. Tra i nomi emergenti, spicca quello di Inter Stiller, giovane promessa cresciuta nel Bayern e giĂ apprezzata da Nagelsmann. Potrebbe essere lui il nuovo Kroos della scena internazionale, pronto a regalare ai nerazzurri una nuova dimensione a metĂ campo. La sua crescita promette di sorprendere e rendere il centrocampo interista ancora piĂą forte e dinamico.

2025-07-02 07:00:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Il caso Calhanoglu obbliga l’Inter a guardare al mercato dei registi e fra i nomi che piacciono c’è quello di Stiller dello Stoccarda Dopo giorni di rumors, voci e sirene di mercato dalla Turchia, il caso Hakan Calhanoglu è deflagrato pesantemente in casa Inter. A farlo detonare è stato capitan Lautaro Martinez che, a caldo dopo l’eliminazione al Mondiale per Club dei nerazzurri, ha puntato il dito contro “atteggiamenti che non sono piaciuti”. Il riferimento prima velato e poi espletato dal presidente Beppe Marotta era proprio diretto al centrocampista turco che, nel corso dell’ultimo mese, ha lanciato ben piĂą di un segnale verso il Galatasaray sebbene, almeno a parola, non abbia mai chiesto la cessione verso Istanbul. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

