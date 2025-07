La Russia contro la modernità

per la sua capacità di analizzare con lucidità le motivazioni profonde dietro l’azione russa, svelando le complesse tensioni tra tradizione e innovazione. Questo saggio invita a riflettere su come il passato influisce sul presente, aprendo nuove prospettive sulla difficile sfida tra Russia e modernità. Un’opera che non lascia indifferenti e che ci guida alla comprensione di un conflitto che va oltre i confini geografici.

L’“operazione militare speciale” con cui, nel febbraio del 2022, la Russia di Putin ha invaso il territorio ucraino ha costretto un gran numero di osservatori a interrogarsi sui motivi che hanno spinto l’autocrate di Mosca a dare inizio al conflitto. Tra le tante pubblicazioni sull’argomento spicca questo saggio dello storico e psicologo Alexander Etkind (1955), tradotto da Gianna Cernuschi: un testo breve, agile e incisivo che si caratterizza anche per la lucidità dell’analisi, nel corso della quale l’autore intreccia economia politica, storia intellettuale, demografia e teoria delle relazioni internazionali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La Russia contro la modernità

In questa notizia si parla di: russia - modernità - pubblicazioni - argomento

In Russia il gruppo Kalashnikov ha comunicato di aver completato la modernizzazione dell’AK-308, basato sull’AK-15, per la produzione di serie con consegne previste già a partire da quest’anno. L’arma è stata sviluppata in calibro 7,62 x 51 mm NATO ( .308 Vai su Facebook

La lunga marcia della Russia di Putin contro la modernità; Alexander Etkind, psicologia e società in un salto all’indietro; La Russia contro la modernità di Alexander Etkind - Brossura - SAGGI.