Lazio fonti | Fuorviante ricostruzione Gravina club ha rispettato le regole

Nel mondo del calcio, le ricostruzioni ufficiali spesso nascondono dettagli cruciali. Recentemente, il presidente Gravina ha delineato una versione della vicenda che, secondo fonti riservate, appare parziale e distorta. La verità sulla gestione del mercato estivo della Lazio è più complessa di quanto sembri: un'analisi approfondita rivela come le normative siano state interpretate e applicate con attenzione. Per chiarire davvero cosa sia accaduto, bisogna andare oltre le apparenze.

(Adnkronos) – “La ricostruzione offerta dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, in merito al blocco del mercato estivo dei biancocelesti, appare parziale e fuorviante, poiché omette passaggi chiave dell’evoluzione normativa intercorsa tra dicembre 2023 e maggio 2025”. Lo sottolineano all’Adnkronos fonti confidenziali vicine agli organismi di controllo indipendenti, sostenendo che non si può affermare “che ‘le regole siano chiare da due anni’, perché la realtà racconta un percorso tutt’altro che lineare”. “A dicembre 2023 – viene rilevato – è stato introdotto il comma 4-bis dell’articolo 90 delle Noif, relativo al controllo dei parametri economico-finanziari, pensato originariamente per i nuovi istituti di accesso alla crisi e dunque riferito a situazioni straordinarie e patologiche, non applicabile alla gestione ordinaria di club sani e regolarmente operanti. 🔗 Leggi su Seriea24.it