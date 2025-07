penultime parole

Nella casa sulla collina, dopo la morte dei genitori e del fratello, rimangono due sorelle e tutto il profondissimo silenzio che le lega e le separa. Nemmeno i libri che riempiono ogni minimo spazio della casa, pieni di voci raffreddate sulla carta, riescono a colmare quel silenzio. Anzi, le sorelle, pur senza concordare alcunché, sentono l’urgenza di liberarsi di quelle parole stampate, per lasciare che il silenzio dilaghi: uno alla volta, si preparano a riconquistare il loro spazio interiore, riscoprendo se stesse

Nella casa sulla collina, dopo la morte dei genitori e del fratello, rimangono due sorelle e tutto il profondissimo silenzio che le lega e le separa. Nemmeno i libri che riempiono ogni minimo spazio della casa, pieni di voci raffreddate sulla carta, riescono a colmare quel silenzio. Anzi, le sorelle, pur senza concordare alcunchĂ©, sentono l’urgenza di liberarsi di quelle parole stampate, per lasciare che il silenzio dilaghi: uno alla volta, seppelliscono tutti i libri nella collina. Ora Teresa, sorella della voce narrante, trasforma quegli spazi vuoti e silenziosi in ambienti per le piante che adotta, e che crescono fino a sfigurare la casa, penetrando i muri, invadendo i soffitti, distaccando le mattonelle. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it