Roma la sinistra attacca gli uomini maltrattati

Roma, la capitale che spesso si rivela un palcoscenico di contraddizioni, si trova al centro di un acceso scontro tra politica e tutela dei diritti. Nel cuore del sesto municipio, l’unico governato dal centrodestra, si accendono le polemiche sulla difesa degli uomini vittime di maltrattamenti. Un gesto che ha acceso il dibattito: una battaglia di civiltà o una mossa politica? Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa controversa iniziativa.

Ai giornalisti si è sempre insegnato che la notizia è l’uomo che morde il cane e non il contrario. Il caso di specie si adatta alla perfezione al sesto municipio del comune di Roma - l’unico governato dal centrodestra nella Capitale - che ha scatenato uno scontro istituzionale col Campidoglio sul tema della difesa degli uomini maltrattati, sia con violenze fisiche che psicologiche. E ha istituito uno sportello ad hoc, «per l’ascolto», di chi ci si rivolge, si accalora il presidente del municipio, Nicola Franco. Parere diametralmente opposto quello di Monica Lucarelli, assessore della giunta Gualtieri alle pari opportunitĂ , che vede nella delibera del municipio un attacco alle donne. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Roma, la sinistra attacca gli uomini maltrattati

In questa notizia si parla di: roma - uomini - maltrattati - sinistra

Due uomini uccisi a colpi di pistola in una falegnameria a Roma - Due uomini sono stati assassinati a colpi di pistola in una falegnameria a Roma, in via della Stazione di Ottavia.

Bufera a Roma per l'iniziativa di FdI sugli uomini maltrattati. Lo sportello nel XV municipio. Il Pd: "Scelta misogina". Critico il Campidoglio. #ANSA Vai su Facebook

Il Municipio VI a #Roma, a guida Centrodestra, apre il punto di ascolto per padri separati e casi di fragilitĂ . E la sinistra si infuria... Vai su X

Roma. Pellegrino (FdI): Bene sportello ascolto per uomini maltrattati; Onorato lancia rete civica nazionale: In Italia burocrazia folle, sinistra rompa il tabĂą sulla sicurezza; Chiesto il processo per 31 neofascisti: hanno fatto il saluto romano per il presente di Acca Larentia.

A Roma si litiga sugli uomini maltrattati: la sinistra contesta il VI Municipio (destra) che promuove lo sportello anti-violenza - Tra moglie e marito non mettere il dito, dice il consumato proverbio che inneggia all’unità della famiglia anche a costo di mettere, talvolta, la polvere sotto al tappeto. Come scrive msn.com

Bufera a Roma per l'iniziativa di FdI sugli uomini maltrattati - Bufera sul Municipio VI di Roma, quello di Tor Bella Monaca, per l'istituzione di uno sportello d'ascolto per uomini vittime di violenza. Come scrive ansa.it